هل يجب أن لا نتحدث عن أهدافنا؟.. الخبراء يجيبون

يميل الكثير منا إلى التفكير في مشاركة أهدافنا مع الآخرين كطريقة رائعة لمساءلة أنفسنا وزيادة فرصنا في النجاح، ولكن هل سبق لك أن أعلنت عن هدف طموح للعالم ولاحظت أن قوة إرادتك ودوافعك بدأت في الانزلاق بعد أسابيع قليلة؟

وفقًا لموقع "metro" من خلال الحديث عن نوايانا، نشعر أننا نضيف جرعة صحية لأنفسنا عندما نحكي عن أهدافنا ونرى التشجيع في عيون الآخرين أو من خلال ضغطهم لزر اللايك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

ولكن لماذا نجد بعض الأشخاص يفقدون الدافع بعد مشاركة أهدافنا

في عام 2009، وجدت دراسة شهيرة أجراها عالم النفس بيتر جولويتزر، أن مشاركة هدفك علنًا يمكن أن تجعلك أقل احتمالية للقيام بالعمل لتحقيقه.

يقترح بحثه أنه عندما نعلن هدفًا لشخص ما، خاصةً هدف مرتبط بهويتنا - فقدان الوزن، أو إجراء ماراثون، أو كتابة كتاب - نشعر بالرضا عن أنفسنا.

هذا لأننا غالبًا ما نحصل على تعليقات إيجابية من الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء لمجرد تحديد هذا الهدف.

تشرح ناتالي هاردي، ممارس الصحة العقلية الشامل، أنه عندما نحصل على الاعتراف الاجتماعي والثناء المبكر، يبدو أننا قد حققنا هذه الهوية بالفعل، لذلك، تقل احتمالية قيامنا بالعمل المطلوب لتحقيق هدفنا.

تقول ناتالي: “عندما نشارك أهدافنا علنًا، ويستمتع الآخرون بأفكارنا ويتوافقون معها، مما يشجعنا على تجاوز إمكاناتنا ننتج إطلاقًا للدوبامين يتم تحريره من منطقة ما تحت المهاد ويرتبط بالمكافأة والسرور والتحفيز، نظرًا لأننا نشارك أهدافنا باستمرار مع الآخرين ونتلقى ردود فعل إيجابية مشجعة، فإننا ننتج زيادة في إطلاق الدوبامين”.

وأَضافت: “إن الإطلاق المستمر للدوبامين يجعلنا نشعر بالرضا لدرجة أننا نشعر بإحساس سابق لأوانه بالإنجاز بعبارة أخرى، يخدعنا دماغنا في التفكير في أننا حققنا النجاح قبل أن نبدأ”.

كيف يمكننا مشاركة أهدافنا بالطريقة الصحيحة؟

شارك الأهداف مع الشخص المناسب

تتحدى الأبحاث الحديثة النظرية القائلة بأن مشاركة الهدف هي دائمًا فكرة سيئة.

تقول ناتالي: “عندما نشارك أهدافنا مع شخص ما، فإننا نرى أنه يتمتع بمكانة أعلى - ويوافقون على أهدافنا - فإن هذا يزيد من دوافعنا، ويساعدنا في تحميلنا المسؤولية”.

تشير إلى أن تشجيعك من قبل شخص تثق به - شخص تحترمه - يعني أنك سترغب في فعل ذلك الشيء من أجله لكسب احترامه وبناء تلك العلاقة ''.

راقب تقدم هدفك

الجانب السلبي للإعلان عن هدفك على وسائل التواصل الاجتماعي هو أن الآخرين قد يشاركوننا آرائهم، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مما قد يحبطنا.

تقول ناتالي: "ضغط التوقعات غير الواقعية، والتعليقات السلبية، والمقارنات مع الآخرين الذين حققوا هدفك بالفعل - أو التنافس مع أولئك الذين يهدفون إلى تحقيق نفس الهدف - يمكن أن يؤثر على احتمالية تحقيقك لهدفك".

وإذا كان هدفك مرتبطًا بهويتك، مثل أن تصبح شخصًا يتمتع بصحة جيدة أو رائد أعمال، فمن المحتمل أن تلتزم الصمت.