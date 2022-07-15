بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن زوجة ترامب السابقة إيفانا ماري

أعربت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، عن حزنها الشديد لوفاة والدتها إيفانا ماري ترامب، مؤكدة أنها كانت رائعة وساحرة وعاطفية وشكلت القوة والمثابرة في كل عمل، مشيرة إلى أنها ستفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلبها دائمًا.

ونشرت إيفانكا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورًا لها مع والدتها خلال فترة طفولتها، صحبتها بتعليق: "حزن بسبب وفاة والدتي، كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل شرير، لقد شكلت القوة والمثابرة والتصميم في كل عمل لها".

وأضافت إيفانكا: "عاشت الحياة على أكمل وجه ولم تفوت أبدًا فرصة للضحك والرقص، سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائمًا".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن إيفانا ماري ترامب.

- وُلدت إيفانا ماري ترامب في 20 فبراير 1949.

- ولدت إيفانا ماري ترامب في بلدة مورافيا بمدينة زلين.

- إيفانا ماري ترامب هي سيدة أعمال تشيكية أمريكية.

- إيفانا ماري ترامب هي مؤلفة وناشطة اجتماعية.

- عملت إيفانا ماري ترامب عارضة أزياء سابقة.

- نالت إيفانا ماري ترامب شهرة واسعة بكونها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

- إيفانا ماري ترامب يُدعى والدها ميلوش ووالدتها تدعى ماري.

- دخلت إيفانا ماري ترامب جامعة كارلوفا في براغ، وتخصصت في العلوم الرياضية.

- احترفت إيفانا ماري ترامب رياضة التزحلق على الجليد.

- تزوجت إيفانا ماري ترامب من دونالد ترامب عام 1977، وانفصلا عام 1992.

- أنجبت إيفانا ماري ترامب 3 أبناء، وهم دونالد ترامب الابن، وإيفانكا ترامب، وإريك ترامب.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، عن وفاة زوجته السابقة إيفانا ماري ترامب، وكتب ترامب على موقع "Truth Social": "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، ومن بينهم الكثير، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".

وأضاف ترامب: "لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة، كان فخرها وسعادتها هم أطفالها الثلاثة، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، كانت فخورة جدًا بهم، لأننا كنا جميعًا فخورون بها، ارقدي بسلام إيفانا".