«صحفي ومحامٍ وأديب».. أبرز المعلومات عن ثروت أباظة في ذكرى ميلاده

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والروائي المصري الكبير ثروت أباظة، الذي له إسهامات عديدة في الأدب، وتعد رواية "شيء من الخوف" من أشهر ما كتب ثروت أباظة، الذي يعد واحدًا من أبرز أدباء العالم العربي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه.

- ولد ثروت أباظة في 15 يوليو 1927، وينتمي لأسرة أدبية برز فيها الشاعر عزيز أباظة، والأديب فكري أباظة، ودسوقي أباظة.

- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول عام 1950.

- بدأ ثروت أباظة حياته العملية بالعمل بالمحاماة، لكنه عمل بعد ذلك بالصحافة وتولى رئاسة تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون عام 1974.

- بعد ذلك تولى رئاسة القسم الأدبى بصحيفة الأهرام بين عامي 1975 و1988 وظل يكتب فى الصحيفة نفسها حتى وفاته.

- شغل منصب رئيس اتحاد الكتاب فى الفترة من عام 1980 حتى عام 1997، كما تولى منصب وكيل مجلس الشورى.

- بدأ حياته الأدبية فى سن السادسة عشرة، واتجه إلى كتابة القصة القصيرة والتمثيلية الإذاعية وبدأ اسمه يتردد بالإذاعة.

- اتجه بعد ذلك إلى القصة الطويلة فكتب أول قصصه وهى ابن عمار وهى قصة تاريخية، كما كتب مسرحية بعنوان الحياة لنا.

- كتب ثروت أباظة عدة قصص وروايات، تحول عدد منها إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية، كما كتب العديد من التمثيليات الإذاعية، والقصص القصيرة والروايات الطويلة، ومن مؤلفاته: "شىء من الخوف"، "هارب من الأيام"، "الضباب"، "أحلام فى الظهيرة"، "طارق من السماء"، "لغفران"، "ثم تشرق الشمس".

- حصل على العديد من الجوائز، لعل أبرزها: جائزة الدولة التشجيعية عام 1958، كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، إضافة إلى جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982.

- توفى بعد صراع طويل مع السرطان والذي أصيب به في المعدة، ورحل عن عالمنا في 17 مارس 2002 تاركًا رصيدًا كبيرًا من الأعمال الأدبية.