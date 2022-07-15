الجمعة 15 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«ابن الأكابر».. سراج منير ترك الطب بسبب الفن وقضى عليه «حُكم قراقوش»

سراج منير
سراج منير
ads

«ابن الأكابر».. هكذا كانت شهرة الفنان الكبير سراج منير، الذي تمر اليوم ذكرى ميلاده، حيث عاش 53 عامًا قضى أغلبها في الحياة الفنية وقدّم أعمالًا قيّمة سُجلت في ذاكرة السينما المصرية، فهو ابن الأسرة الأرستقراطية الذي ولد في 15 يوليو عام 1904 وكان والده مديرًا بوزارة المعارف.

سافر سراج منير لدراسة الطب في ألمانيا، واتخذ الفن وسيلة لكسب المال لإعانته على دراسته، وسرعان ما ترك الطب وتفرغ للفن وشارك في عدد من الأفلام الألمانية الصامتة، وتنقل بين استوديوهات برلين، حتى التقى بالمخرج محمد كريم، وعندما بدأت الحرب العالمية الثانية قرر سراج منير العودة إلى القاهرة والتحق بمسرح رمسيس، وبعد فترة انتقل إلى الفرقة الحكومية، حتى جاءته أول فرصة في السينما فأسند له دورًا فى فيلم "زينب" عام 1930م، لتتوالى أعماله بعد ذلك.

انضم سراج منير لفرقة نجيب الريحاني، وكان عضوًا بارزًا فيها، وأصبح بطل الفرقة، وتنوع سراج منير وأجاد أدوار الشخصية الجادة الشريرة وكذلك الشخصيات الكوميدية فى عدد من الأعمال الفنية وأشهرها فيلم عنتر ولبلب.

وأثناء تصوير «ابن الشعب» عام 1934، تعرف سراج منير على حب عمره الفنانة ميمي شكيب وأحبها وأراد زواجها لكن أسرته اعترضت، وبعد سنوات جمعتهما فرقة الريحاني التي عملا بها وتجدد الحب بينهما وتزوجا وعاشا قصة من أكبر قصص الحب والزواج حتى رحيله بعد 10 سنوات من هذا الزواج.

خاض سراج منير مجال الإنتاج السينمائي، للارتقاء بصناعة السينما، واختار قصة وطنية تصور حقبة من تاريخ مصر ساد فيها الفساد والرشوة، ووضع أغلب أمواله في إنتاج فيلم «حكم قراقوش» عام 1953، وتكلف إنتاجه أربعين ألف جنيه، ولكن لم تتجاوز إيراداته عشرة آلاف جنيه، فاضطر سراج منير أن يرهن الفيلا التي بناها لتكون عش الزوجية مع زوجته الفنانة ميمي شكيب.

أصيب سراج منير بصدمة كبيرة بسبب خسارة فيلم «حكم قراقوش»، ونتج عن الصدمة إصابته بالذبحة الصدرية التي أدت إلى وفاته وكانت هذه صدمة كبيرة لجمهوره. 

وزارة المانيا مصر تصوير دراسة فيلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هتشوفوا هعمل فيها إيه».. «الدستور» تحصل على تسجيلات صوتية لتهديدات زوج آمال أبوالمجد

أسعار الذهب فى الصاغة المصرية اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

مصرع 3 إثر غرقهم في أحد شواطئ الساحل الشمالي

الشركة المصرية للاتصالات.. استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

خماسية ووفاة شقيقه.. حارس الاتحاد يغادر الملعب باكيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اعترافات مخطط انقلابات!

د. محمد عفيفي

جلال أمين وثورة يوليو

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

صور

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: أدعم مبدأ «حل الدولتين» للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني: أمد يدي إلى قادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان

التحرير الفلسطينية: الاستنكار الدولى لم يعد كافيًا لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها