الجمعة 15 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

الصلاة
الصلاة
ads

يحرص المسلمون على اداء الصلوات الخمس في أوقاتها، لذلك ترتفع معدلات البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15-7-2022 في محافظات جمهورية مصر العربية.

 

ويختص اليوم الجمعة 15-7-2022 باداء صلاة الجمعة لما لها من ثواب عظيم عند الله الذي بشر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى - (أي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة مبكراً) فكأنما قرب بدنة (أي ناقة)، ومن راح في الساعة الثانية (أي الدفعة الثانية) فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن (أي خروفا له قرنان) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام - للخطبة - حضرت الملائكة يستمعون الذكر»، أي يستمعون إلى خطبة الجمعة ولم يعد هناك من يسجل الحضور.

 

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في القاهرة

موعد اذان الفجر : 3:21 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:01 م 

موعد اذان العصر : 3:37 م

موعد اذان المغرب : 6:58 م

موعد اذان العشاء : 8:29 م

txt

دعاء الفجر.. مستجاب لقضاء الحوائج

txt

دعاء قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2022

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في الاسكندرية

موعد اذان الفجر : 3:22 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:06 م

موعد اذان العصر : 3:45 م

موعد اذان المغرب : 7:06 م

موعد اذان العشاء : 8:38 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في الجيزة

موعد اذان الفجر : 3:21 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:37 م

موعد اذان المغرب : 6:58 م

موعد اذان العشاء : 8:29 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في الأقصر

موعد اذان الفجر : 3:31 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:21 م

موعد اذان المغرب : 6:43 م

موعد اذان العشاء : 8:08 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في اسيوط 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في اسيوط

موعد اذان الفجر : 3:32 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:31 م

موعد اذان المغرب : 6:52 م

موعد اذان العشاء : 8:19 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في السويس 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في السويس

موعد اذان الفجر : 3:16 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:32 م

موعد اذان المغرب : 6:52 م

موعد اذان العشاء : 8:23 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في المحلة الكبرى

موعد اذان الفجر : 3:18 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:40 م

موعد اذان المغرب : 7:00 م

موعد اذان العشاء : 8:32 م

مواعيد الصلاة صلاة الجمعة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء وقت صلاة الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هتشوفوا هعمل فيها إيه».. «الدستور» تحصل على تسجيلات صوتية لتهديدات زوج آمال أبوالمجد

خماسية ووفاة شقيقه.. حارس الاتحاد يغادر الملعب باكيًا

الصحة تحول بعض المستشفيات لعزل كامل بعد ارتفاع إصابات كورونا

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء 2022 للصف الثالث الثانوى

الشركة المصرية للاتصالات.. استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اعترافات مخطط انقلابات!

د. محمد عفيفي

جلال أمين وثورة يوليو

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

صور

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل لقاء نتنياهو والرئيس الأمريكى: استمر 15 دقيقة (فيديو)

الرئيس الإسرائيلى يمنح بايدن الوسام الرئاسى «صور»

لماذا رحلت إسرائيل «عميل الخدمة السرية» قبل وصول بايدن؟ ليست المرة الأولى