مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

يحرص المسلمون على اداء الصلوات الخمس في أوقاتها، لذلك ترتفع معدلات البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15-7-2022 في محافظات جمهورية مصر العربية.

ويختص اليوم الجمعة 15-7-2022 باداء صلاة الجمعة لما لها من ثواب عظيم عند الله الذي بشر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى - (أي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة مبكراً) فكأنما قرب بدنة (أي ناقة)، ومن راح في الساعة الثانية (أي الدفعة الثانية) فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن (أي خروفا له قرنان) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام - للخطبة - حضرت الملائكة يستمعون الذكر»، أي يستمعون إلى خطبة الجمعة ولم يعد هناك من يسجل الحضور.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في القاهرة

موعد اذان الفجر : 3:21 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:37 م

موعد اذان المغرب : 6:58 م

موعد اذان العشاء : 8:29 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في الاسكندرية

موعد اذان الفجر : 3:22 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:06 م

موعد اذان العصر : 3:45 م

موعد اذان المغرب : 7:06 م

موعد اذان العشاء : 8:38 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في الجيزة

موعد اذان الفجر : 3:21 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:37 م

موعد اذان المغرب : 6:58 م

موعد اذان العشاء : 8:29 م

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في الأقصر

موعد اذان الفجر : 3:31 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:21 م

موعد اذان المغرب : 6:43 م

موعد اذان العشاء : 8:08 م

مواعيد الصلاة اليوم في اسيوط

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في اسيوط

موعد اذان الفجر : 3:32 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:31 م

موعد اذان المغرب : 6:52 م

موعد اذان العشاء : 8:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في السويس

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في السويس

موعد اذان الفجر : 3:16 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:32 م

موعد اذان المغرب : 6:52 م

موعد اذان العشاء : 8:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1443 في المحلة الكبرى

موعد اذان الفجر : 3:18 ص

وقت صلاة الجمعة.. موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:40 م

موعد اذان المغرب : 7:00 م

موعد اذان العشاء : 8:32 م