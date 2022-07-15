ارتفاع نسبة الرطوبة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15-7-2022 بمصر

يهتم المصريون بمتابعة درجات الحرارة وحالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 و نسبة الرطوبة في الجو.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجُمعة 15-7-2022 ، حيث تشهد البلاد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنخفض درجات الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقللّ الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس ونسبة الرطوبة اليوم الجمعة 15-7-2022

وأوضحت الأرصاد، في بيان رسمي صادر عنها، أنَّ اليوم الجمعة سيشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري قد تتراوح بين 70 و80% بينما تكون 90% على السواحل الشمالية، 55% على جنوب سيناء، 45% على شمال الصعيد، 30% على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 في المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة 34 - 24

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 30 - 24

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون 32 - 24

تصل درجات الحرارة في طنطا 33 - 24

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم 34 - 24

تصل درجات الحرارة في دمنهور 33 - 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم 30 - 23

تصل درجات الحرارة في مطروح 29 - 22

تصل درجات الحرارة في السلوم 30 - 24

تصل درجات الحرارة في سيوة 35 - 20

تصل درجات الحرارة في بورسعيد 30 - 24

تصل درجات الحرارة في دمياط 29- 24

تصل درجات الحرارة في الزقازيق 34 - 24

تصل درجات الحرارة في المنصورة 34 - 25

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34 - 24

العريش 31 - 24

رفح 31 - 24

رأس سدر 35 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 33 - 24

اترين 32 - 18

الطور 33 - 26

شرم الشيخ 37 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 36 - 27

الفيوم 34 - 23

بني سويف 35 - 23

المنيا 35 - 23

أسيوط 35 - 23

سوهاج 36 - 25

قنا 37 - 26

الأقصر 38 - 27

أسوان 39 - 28

إدفو 39 - 28

أبوسمبل 39 - 26

الوادي الجديد 39 - 27

شلاتين 36 - 27

أبورماد 35 – 26

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 33 - 25