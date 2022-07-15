الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختفى من  قرية بهبشين وعثر الأهالى على جثته فى مياه النيل بأطفيح

جثة
جثة
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انتشلت قوات الحماية المدنية جثة شاب في مياه النيل بأطفيح بالجيزة عقب عثور الأهالي عليه وتبين أن الجثة لشاب مبلغ باختفائه، بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.

 

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة ناصر، يفيد ورود بلاغ بتغيب شاب يدعى "محمد.ح.ع"، سائق توك توك، مقيم بقرية بهبشين التابعة لدائرة المركز، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وبتكثيف البحث والتحريات تبين أن آخر ظهور للشاب المختفي كان بجوار محور عدلي منصور بمركز بني سويف، حيث جرى العثور على التوك التوك الخاص به، ويرجح أنه نزل للاستحمام في مياه النيل وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.

 

وأضافت التحريات بعثور الأهالي بمركز أطفيح على جثة شاب طافية في مياه النيل بدائرة مركز شرطة أطفيح في محافظة الجيزة، وانتقل عدد من أفراد أسرة الشاب إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي حيث تبين أن الجثة للشاب المختفي، وجرى التعرف عليه من قبل ذويه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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