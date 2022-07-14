7 سيارات إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية

نقلت سيارات الإسعاف 7 أشخاص أصيبوا خلال حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين سيارة ملاكى و دراجة نارية “تروسيكل” على طريق أبوصوير الإسماعيلية، لتلقى الرعاية الطبية بمستشفى التل الكبير والمجمع الطبى بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و تروسيكل على طريق الإسماعيلية أبوصوير دائرة مركز أبوصوير.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من “هالة سنجاري فؤاد 27 عام مقيمة بالشرقية مصابة باشتباه نزيف داخلى بالرأس وغيبوبة تامة، وعبد الهادي سنجاري فؤاد 34 عاما مقيم بنفس العنوان مصاب باشتباه كسر بالكاحل الأيسر، وسعاد فتحى عبد الحفيظ 55 عاما مصابة اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه كسر بالذراع الأيمن وغيبوبة تامة، وأحمد رجب أحمد 34 عاما مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن”.

كما أصيب كل من “الطفل محمد أحمد خيرى 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وشقيقته الطفلة فيروز عامين مصابة بكدمات بالوجه، ومحمد إبراهيم محمد 34 عاما، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بفروة الراس”.