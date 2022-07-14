بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة ملاكي نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وعدد من رجال الأمن، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من: "رشا محمد عباس، 45 سنة، بخلع بالكتف اليسرى، ولمياء محمد عباس، 36سنة، بكسر بالضلوع، ومحمود أحمد عبدالفتاح، 47، بخلع في الكتف اليسرى، وأحمد محمد تار، 5 سنوات، بجرح قطعي بالعين االيسر، وأسيل حسام الدين، 13 سنة، بكدمات وسحجات، وزين الدين محمود، 6 سنوات، بكدمات وسحجات".