الخميس 14 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة بيع دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة

دقيق
دقيق
ads

أحبطت إدارة مباحث تموين الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة محاولة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بيع 6 أطنان دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة وإعادة نخله وتعبئته داخل شكائر كونه دقيق أبيض بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتفتيش المخزن عثر بداخله على 6 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ليتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

ناجون من حادث أتوبيس الدقهلية يروون تفاصيل «رحلة الموت»

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء 2022 للصف الثالث الثانوى

إحباط محاولة بيع دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة

لينك موقع تقديم مسابقة التربية والتعليم 2022.. تفاصيل

تعرف على مواعيد قبض شهر يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اعترافات مخطط انقلابات!

د. محمد عفيفي

جلال أمين وثورة يوليو

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمنح بايدن الوسام الرئاسى «صور»

الرئيس الإسرائيلى: رحلة بايدن إلى السعودية تجلب الأمل لشعوب المنطقة

رئيس وزراء إسرائيل: نسعى للسلام مع السعودية والدول العربية