إحباط محاولة بيع دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة

أحبطت إدارة مباحث تموين الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة محاولة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بيع 6 أطنان دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة وإعادة نخله وتعبئته داخل شكائر كونه دقيق أبيض بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتفتيش المخزن عثر بداخله على 6 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ليتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.