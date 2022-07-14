الخميس 14 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالجيزة

دقيق
دقيق
ads

واصلت مباحث التموين جهودها من خلال حملاتها التفتيشية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة؛ لتجميعه 8 أطنان طن دقيق بلدى مدعم، وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للاتجار بها فى السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

ناجون من حادث أتوبيس الدقهلية يروون تفاصيل «رحلة الموت»

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء 2022 للصف الثالث الثانوى

إحباط محاولة بيع دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة

لينك موقع تقديم مسابقة التربية والتعليم 2022.. تفاصيل

تعرف على مواعيد قبض شهر يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اعترافات مخطط انقلابات!

د. محمد عفيفي

جلال أمين وثورة يوليو

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمنح بايدن الوسام الرئاسى «صور»

الرئيس الإسرائيلى: رحلة بايدن إلى السعودية تجلب الأمل لشعوب المنطقة

رئيس وزراء إسرائيل: نسعى للسلام مع السعودية والدول العربية