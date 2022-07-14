التحفظ على 8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالجيزة

واصلت مباحث التموين جهودها من خلال حملاتها التفتيشية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة؛ لتجميعه 8 أطنان طن دقيق بلدى مدعم، وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للاتجار بها فى السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.