فنلندا تعلن تحقيق تقدم فى محادثات إنقاذ شركة الغاز الألمانية «يونيبر»

قالت وزيرة الشئون الأوروبية الفنلندية تيتي توبوراينين التي زارت ألمانيا، اليوم الخميس، لإجراء محادثات بشأن إنقاذ شركة الغاز الطبيعي الألمانية العملاقة يونيبر، إن المحادثات بين البلدين كانت بناءة في ظل وجود خيارات عديدة على الطاولة بشأن كيفية مضي الشركة قدما في نشاطها.

وأضافت الوزيرة، أن المحادثات "حققت تقدما وهناك مناخ إيجابي فيها"، رافضة تقديم أي تفاصيل عن الحلول المقترحة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الدولة الفنلندية تمتلك 8ر50% من أسهم شركة فورتوم أويي الأم التي تمتلك يونيبر، وتتولى توبوراينين متابعة حصص الحكومة الفنلندية في الشركات الكبرى ومنها فورتوم.



ومن المقرر أن تجتمع الوزيرة الفنلندية في برلين مع الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية كلاوس دايتر ماوباخ في وقت لاحق من اليوم.

وقالت إنه سيتم الوصول إلى الحلول "في المستقبل القريب جدا، ونحن نتحدث عن أيام قليلة أو أسابيع قليلة على أقصى تقدير".



وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس، عن أنها لا تزال تواصل السعي من أجل التوصل إلى حل سريع بخصوص حزمة إنقاذ لشركة يونيبر المتعثرة، في الوقت نفسه، وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد اليوم إنه لا يمكنه تقديم إطار زمني دقيق لذلك.

وتعليقا على أن شركة الطاقة يونيبر لها مساهمات في محطات طاقة تعمل بالفحم والغاز في روسيا، قال المتحدث: "هذا ليس زواجا عن حب" مشيرا إلى أن المهم هو منع حدوث أزمة سيولة في يونيبر قد تؤدي بها إلى الإفلاس.

كانت يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، قدمت طلبا للحكومة الألمانية لتتخذ الأخيرة تدابير لاستقرار الشركة المتعثرة التي اضطرت إلى شراء الغاز من السوق؛ بسبب تخفيض توريدات الغاز القادمة من روسيا إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم١.



ولم تتمكن يونيبر حتى الآن من تحميل عملائها تكاليف شراء الغاز من السوق بسعر أغلى الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاكل سيولة لديها.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه ووزير الاقتصاد روبرت هابيك وعدا بدعم شركة يونيبر.