الرئيس التونسى يستقبل أنس جابر ويقلدها الوسام الوطنى للاستحقاق

أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، على موكب تكريم البطلة العالمية التونسية أنس جابر، حيث تم ّ تقليدها الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر للبطلة أنس جابر على ما بذلته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي للاعبي التنس، حيث كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات.

وحظيت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، باستقبال شعبي حاشد، لدى وصولها تونس مساء الأربعاء، قادمة من لندن، عقب بلوغها المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الكبرى، السبت الماضي.

ودخلت أنس جابر المصنفة خامسة عالميا في ترتيب لاعبات التنس المحترفات، تاريخ كرة المضرب العربية، عندما أصبحت أول لاعبة عربية وإفريقية تصل المباراة النهائية لإحدى بطولات الجراند سلام.

وورغم خسارة اللقب أمام الكازاخستانية إليانا ريباكينا بمجموعتين لمجموعة واحدة في مباراة الدور النهائي، فإن "وزيرة السعادة" مثلما تلقب في تونس، تركت أطيب الانطباعات في ويمبلدون، ونالت إشادة عالمية عندما كتبت قصة ملهمة للآلاف من عشاق الكرة الصفراء في إفريقيا والعالم العربي.

وقبل أن تطأ قدماها القاعة الشرفية لمطار قرطاج بالعاصمة تونس، احتشد الآلاف من الجماهير التونسية أمام المطار، لاستقبال البطلة التي رفعوا صورها، مرددين أهازيج تتغنى بها وبإنجازها غير المسبوق في مسابقات الجراند سلام.

وقالت جابر عقب وصولها تونس: "لطالما فخرت بدعم الجماهير التونسية والعربية لي في كل المسابقات التي أخوضها. الكثير من المشجعين دعموني حتى عند خسارتي بعض المباريات والألقاب".

وتابعت: "أنا ابنة هذا الشعب، ونحت هذه المسيرة بعد سنوات من التعب، واليوم أشعر بسعادة كبيرة وأنا أحظى بهذا الاستقبال والحفاوة، مما سيدفعني لمزيد من الجهد من أجل أن أتوج يوما بلقب بطولة كبرى للتنس. لم أدخر جهدا للفوز السبت الماضي بدورة ويمبلدون، لكن بعض الأخطاء البسيطة جعلت مسيرتي تتوقف عند حدود النهائي".