حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالوايلى

قررت النيابة العامة بالوايلي، اليوم الخميس، حبس متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، بتضرره مـن أحد الأشخاص "غير معلوم لديه"، لقيامه بالتقابل معه بأحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، وتحصل منه على مبلغ مالى، وإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية؛ نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية له، إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ واتهمه بالنصب عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه مقيم بمحافظة الفيوم، وله معلومات جنائية، حال تردده على المستشفى بدعوى زيارة (إحدى السيدات).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبسؤال الأخيرة نفت علاقتها به وقررت بسابقة تقابلها معه وإدعائه بأنه (يعمل بذات الجهة) ومطالبته لها بدفع مبلغ مالى؛ نظير تسهيل إجراء جراحة لشقيقتها بذات المستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.