الخميس 14 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالوايلى

حبس
حبس
ads

قررت النيابة العامة بالوايلي، اليوم الخميس، حبس متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، بتضرره مـن أحد الأشخاص "غير معلوم لديه"، لقيامه بالتقابل معه بأحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، وتحصل منه على مبلغ مالى، وإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية؛ نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية له، إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ واتهمه بالنصب عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه مقيم بمحافظة الفيوم، وله معلومات جنائية، حال تردده على المستشفى بدعوى زيارة (إحدى السيدات).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبسؤال الأخيرة نفت علاقتها به وقررت بسابقة تقابلها معه وإدعائه بأنه (يعمل بذات الجهة) ومطالبته لها بدفع مبلغ مالى؛ نظير تسهيل إجراء جراحة لشقيقتها بذات المستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء 2022 للصف الثالث الثانوى

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

الصف الثالث الثانوى.. آخر أخبار امتحان الفيزياء 2022 للثانوية العامة اليوم

مجموعة «أغذية» تواصل التوسّع فى سوق الوجبات الخفيفة سريع النمو عبر الاستحواذ على مجموعة «عوف»

آخر موعد للتحويل من مدرسة إلى أخرى 2022

تداول امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 على صفحات الغش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

ماجد حبته

الجوع.. والغضب

مدحت بشاى

الإعلام.. وضمير الوطن

صور

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: نسعى للسلام مع السعودية والدول العربية

«التزام مقدس».. ما هي بنود «إعلان القدس» بين إسرائيل وأمريكا؟

أمن الغذاء على الطاولة.. قمة رباعية بين إسرائيل والإمارات وأمريكا والهند