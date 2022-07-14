الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوي

اسعاف
اسعاف
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أُصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق إسكندرية الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور، انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيَّن أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق إسكندرية الصحراوي سيارة شرطة النجدة اسكندرية الصحراوي كاميرات المراقبة

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