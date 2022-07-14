وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للسلاح غرفة عمليات من الوزارة للمتابعة وتوفير الإمكانات لإنجاح البطولة

يتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاستعدادات والتجهيزات النهائية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للسلاح المقرر تنظيمها خلال الفترة من ١٥ حتى ٢٣ يوليو الجارى بهيئة استاد القاهرة الدولى.

ويتواصل وزير الرياضة بشكل دورى مع اللجنة العليا المُشكلة للبطولة للإطلاع على كافة التطورات الخاصة باستقبال اللاعبين والوفود المشاركة وتسكينهم فى فنادق الإقامة، وتنفيذ الجدول التدريبي المحدد لهم، والتعرف على الاستعدادات العامة لحفل انطلاق البطولة المقرر له غداً الجمعة.

ومن المقرر أن يشارك بالبطولة نحو ٢٠٠٠ فرد منهم ٩٥٦ لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من ١٠٢ دولة مقسمة إلى ١٥ دولة من إفريقيا، و٢٣ دولة من الأمريكتين، و٢٦ دولة أسيوية، و٣٦ دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية البطولة، وحجم المشاركة بها، والتنسيق بين جيمع الأطراف فى ضوء تنظيمها على أعلى مستوى، وتحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين فى منافسات البطولة، وطيب الإقامة لهم والوفود المرافقة خلال تواجدهم ببلدهم الثانى مصر.