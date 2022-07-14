الخميس 14 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

توقف موقع «تويتر» عن العمل دون معرفة الأسباب

تويتر
تويتر
ads

شهد موقع تويتر، اليوم الخميس، عطلًا فنيًا، منع ملايين المستخدمين من كتابة التغريدات أو الوصول لإعدادات الحسابات، أو قراءة تغريدات الآخرين.

وتظهر رسالة "هناك خطأ ما، حاول إعادة التحميل" للمستخدمين خلال محاولة الوصول إلى الصفحة الرئيسية أو الشخصية. بينما تظهر رسالة "حدث خطأ ما، لكن لا داعي للقلق - لنحاول مرة أخرى" حال محاولة كتابة أي تغريدة على الموقع.

ورصد موقع "داون ديتكتور" عشرات الشكاوى والتقارير التي تؤكد توقف الموقع عن العمل، فيما لم تصدر الشركة أى توضيح حتى الآن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء 2022 للصف الثالث الثانوى

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

الصف الثالث الثانوى.. آخر أخبار امتحان الفيزياء 2022 للثانوية العامة اليوم

تداول امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 على صفحات الغش

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» مفاجأة بشأن «ورقة الفيزياء فى العربية»

«هتشوفوا هعمل فيها إيه».. «الدستور» تحصل على تسجيلات صوتية لتهديدات زوج آمال أبو المجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

ماجد حبته

الجوع.. والغضب

مدحت بشاى

الإعلام.. وضمير الوطن

صور

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: نسعى للسلام مع السعودية والدول العربية

«التزام مقدس».. ما هي بنود «إعلان القدس» بين إسرائيل وأمريكا؟

أمن الغذاء على الطاولة.. قمة رباعية بين إسرائيل والإمارات وأمريكا والهند