توقف موقع «تويتر» عن العمل دون معرفة الأسباب

شهد موقع تويتر، اليوم الخميس، عطلًا فنيًا، منع ملايين المستخدمين من كتابة التغريدات أو الوصول لإعدادات الحسابات، أو قراءة تغريدات الآخرين.

وتظهر رسالة "هناك خطأ ما، حاول إعادة التحميل" للمستخدمين خلال محاولة الوصول إلى الصفحة الرئيسية أو الشخصية. بينما تظهر رسالة "حدث خطأ ما، لكن لا داعي للقلق - لنحاول مرة أخرى" حال محاولة كتابة أي تغريدة على الموقع.

ورصد موقع "داون ديتكتور" عشرات الشكاوى والتقارير التي تؤكد توقف الموقع عن العمل، فيما لم تصدر الشركة أى توضيح حتى الآن.