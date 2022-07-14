حجز صاحب محل لحيازته 12 ألف عبوة سجائر مهربة فى السلام

أمرت نيابة السلام بحجز صاحب مخزن لحيازته 12 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية داخل مخزن ملكه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وتمكن رجال المباحث من ضبط المذكور، وعُثر بداخل المخزن على 12020 عبوة سجائر محلية الصنع ومستوردة ومهربة جمركيًا "مختلفة الأنواع".

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.