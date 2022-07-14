الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مسنة بشقتها فى الشرقية

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية في الشرقية على سيدة مسنة متوفاة وفي حالة تعفن داخل مسكنها بمدينة أبوكبير، بعدما أبلغ عدد من الأهالي شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزلها، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزي.

البداية، بتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن  الشرقية، إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي، بوصول "سعاد س ال" 84 عامًا ربة منزل مقيمة بندر أبوكبير جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الجثة في حالة تعفن وانتفاخ ولا توجد إصابات ظاهرية واضحة بها ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال محمد ب، 50 عامًا عامل أقر أن والدته تعيش بمفردها وأن بعض الجيران أبلغوه بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتبين من التحريات أن المتوفاة تعيش بمفردها تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تحرر عن الواقعة المحضر رقم4341 لسنة 2022 إدارى أبوكبير.

الأجهزة الأمنية الشرقية مدينة أبوكبير

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