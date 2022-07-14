الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفل بترعة فى سوهاج

غرق طفل بترعة
غرق طفل بترعة
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لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر مصرعه غرقًا، حيث كان يلهو بأرض والده الزراعية على حافة ترعة مجاورة للأرض، وانزلقت قدمه؛ ولعدم إجادته السباحة غرق في مياه الترعة بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول طفل يدعى (صالح وحيد- 5 سنوات- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (وحيد ن ك- 36 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء تواجده وبرفقته طفله المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية حال لهوه على حافة الترعة، انزلقت قدماه وسقط بها؛ مما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

غرق طما شمال محافظة سوهاج أمن سوهاج

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وائل لطفي

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