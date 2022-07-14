الخميس 14 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس صربيا يصف الأزمة فى أوكرانيا بأنها حرب عالمية

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الأزمة في أوكرانيا هي حرب عالمية يحارب فيها الغرب ضد روسيا بمساعدة جنود أوكرانيين.

 

وصرح فوتشيتش في مقابلة على تليفزيون "بينك": "يجب أن نفهم أنه عندما تكون هناك حرب عالمية، اتركوا الأحاديث عن أن هذه حرب إقليمية أو محلية. العالم الغربي بأكمله يحارب ضد روسيا من خلال الأوكرانيين، هذا صراع عالمي. لا ينقص إلا صراع كبير على أراضي آسيا".

 

وأشار الزعيم الصربي إلى أن الوضع في أوكرانيا يؤثر أيضا على البلقان، لكنه أكد أن صربيا ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام في المنطقة.

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وائل لطفي

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