إدانة مهندس برمجيات فى CIA بأكبر سرقة لبيانات سرية خلال تاريخ الوكالة

أفادت شبكة ABCNEWSالأمريكية بإدانة مهندس برمجيات سابق في وكالة المخابرات المركزية بتهم فيدرالية بالتسبب في أكبر سرقة لمعلومات سرية في تاريخ الوكالة.

وأكد المتهم جوشوا شولت الذي اختار الدفاع عن نفسه في إعادة محاكمته في نيويورك للمحلفين في المرافعات الختامية أن "وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي جعلوا منه كبش فداء".

ولم يتفاعل شولت بشكل واضح عندما أعلن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي إم فورمان عن حكم الإدانة في تسع تهم.

ولم يتم تحديد موعد النطق بالحكم النهائي لأن شولت لا يزال ينتظر المحاكمة حول حيازة مواد إباحية للأطفال، فيما دفع بأنه غير مذنب في هذه التهم.

وكشف تسريب Vault 7 عن كيف اخترقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) الهواتف الذكية من Apple وAndroid في عمليات التجسس الخارجية والجهود المبذولة لتحويل أجهزة التليفزيون المتصلة بالإنترنت إلى أجهزة استماع.