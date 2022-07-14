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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 14-7-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 14-7-2022، بعد تسجيل انخفاضين خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل عيار 21 سعر 995 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 سعر 1137 جنيهًا، كما سجل عيار 18 سعر 852 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب سعر 7960 جنيهًا.

 

أسعار الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجلت العقود الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.54% لتسجل الأوقية سعر 1735.62 دولار بعدما سجلت سعر 1733.99 دولار في بداية التعاملات المسائية، فيما سجلت العقود الآجلة ارتفاعًا بنسبة 0.52%، لتسجل الأوقية 1733.80 دولار.

 

وأسعار الذهب في البورصات العالمية تعرضت لضغط كبير على مدار الأيام الماضية، بفعل ارتفاع الدولار لمستويات هي الأعلى من 20 عامًا، لكن أخذت أسعار الذهب طريقًا للهبوط بفعل ارتفاع مستويات التضخم، إذ يعد الذهب الملاذ الآمن أوقات صعود التضخم.

 

تطورات أسعار الذهب

التطورات في سوق الذهب مستمرة في الأيام المقبلة، وسط ترقب تحرك جديدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتشير التوقعات إلى زيادة مرتقبة في سعر الفائدة بنهاية الشهر الجاري مع أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومع رفع الفائدة قد نشهد هبوطًا فى أسعار الذهب في البورصة العالمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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