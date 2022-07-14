الكويت تفرض غرامة 500 دينار على تنظيف السجاد بالبلكونات الواقعة على الشوارع

أحال رئيس المجلس البلدي الكويتي عبدالله المحرى مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات الجديد إلى اللجنة القانونية والمالية فى المجلس، حيث فرض غرامة تصل إلى 500 دينار، على كل من ينظف السجاد أو المفروشات فى البلكونات الواقعة على الشوارع، أو ينشر الملابس أو أي أشياء أخرى على البلكونات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين والساحات العامة.

ووفق صحيفة "الرأى الكويتية" التى حصلت على نسخة من التعديلات المقترحة على اللائحة، والتى كان من أبرزها، «قصر قبول الصلح على الأفعال المخالفة التى تقل الغرامة المقررة للمخالفة عن 500 دينار».

كما حظرت المادة السابعة من اللائحة، الشواء على الأرصفة وفى الشوارع والميادين والساحات العامة والمرافق العامة، والحدائق العامة، والواجهات البحرية، والأراضى المملوكة للدولة، على أن يصدر مدير البلدية قرارًا يحدد فيه الأماكن التى يسمح فيها بالشواء، ومن يخالف هذا الأمر يعاقب بغرامة لا تقل على 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

ونصت المادة الرابعة على عدم تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع، ووضع أو نشر الملابس أو أي أشياء أخرى من المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين والساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأى غرض آخر، وغرامة من يرتكب ذلك ما بين 100 و500 دينار.

وحظرت المادة التاسعة على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة، تركها فى الشوارع، وعلى الأرصفة وفى الساحات والميادين العامة، وتطلب من الأجهزة المعنية فى البلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 48 ساعة، بوضع علامة عليها تفيد ذلك، وفى حالة المخالفة يكون على البلدية الحق فى ضبطها وحجزها، وبعد مضى 3 أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم أصحابها لاستردادها وسداد مستحقاتها، يمكن أن تبيعها لاقتضاء المصروفات المستحقة لها نظير النقل والحراسة.