الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا.. جونسون يدعو لعقد اجتماع لجنة الطوارئ لبحث موجة الحر القادمة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعًا طارئًا للجنة الكوبرا للطواريء لبحث تقاريرعن "حالة طوارئ وطنية لموجة الحر" والتي يعتقد أنها وشيكة.

واتفق اجتماع عقد يوم الإثنين الماضي داخل مقر رئاسة الوزراء في "داونينج ستريت" على النظر في نقل البلاد إلى حالة طوارئ من "المستوى الرابع"، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية. 

ويتم الإعلان عن ذلك عندما يكون الطقس شديد القسوة بحيث "قد يحدث المرض والوفاة بين الأشخاص الأصحاء"، وفقًا لوزارة الصحة في المملكة المتحدة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من درجات الحرارة الشديدة التي تستمر من الأحد القادم إلى الثلاثاء.

وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى "تأثيرات واسعة النطاق على الناس والبنية التحتية".

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن الاضطراب سيشمل "آثار صحية ضارة على مستوى السكان"، وتأخيرات على الطرق وإلغاء السفر بالسكك الحديدية والطيران.

ويمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية إن لم تكن أعلى، خاصة في الجنوب الشرقي، وفقًا للتوقعات.

وسيكون يوم الأحد أكثر الأيام حرارة التي شهدتها المملكة المتحدة، وفق الصحيفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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