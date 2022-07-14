مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 يوليو 2022

يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الخميس 14 يوليو 2022، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، التي قد تختلف من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق معدودة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة فى عدد من المحافظات المصرية اليوم الخميس 14 يوليو 2022

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:19 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:01 مساء

موعد صلاة العصر 37: 3 مساء

موعد صلاة المغرب 6:59 مساء

موعد صلاة العشاء 8:30 مساء



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:19 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:05 مساء

موعد صلاة العصر 3:44 مساء

موعد صلاة المغرب 7:06 مساء

موعد صلاة العشاء 8:39 مساء



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:13 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:57 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:34 مساء

موعد صلاة المغرب 6:57 مساء

موعد صلاة العشاء 8:28 مساء



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:16 صباحًا

وقت صلاة الظهر 11:49 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:19 مساء

وقت صلاة المغرب 6:43 مساء

وقت صلاة العشاء 8:10 مساء



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:31 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:55 صباحًا

موعد صلاة العصر 19: 3 مساء

موعد صلاة المغرب 6:43 مساء

موعد صلاة العشاء 8:07 مساء