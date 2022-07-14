ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث تصادم أطفيح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص بقرية بين الحي والجمال بأطفيح.

تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والذى أمر بنقل المصابين والوفيات إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب، يفيد بوقوع حادث تصادم بمركز أطفيح ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين وقوع الحادث بين الحي والجمال بمركز أطفيح ومصرع شخصين وهم: أحمد سالم كامل سن 35 سنة نجوع العرب، وأحمد عاطف سيد 16سنة شبرا وإصابة 19 آخرين.

تم نقل المصابين وهم أحمد سيد عويس 18 سنة الفهميين، وسالم عاطف سالم 21 سنة الصف، وزياد محمد محمد 18سنة شبرا، ومحمود عاطف سالم 30 سنة شبرا، ومحمد أحمد محمد 20 سنة، وأحمد مجدي عبدالله 33 سنة الصف، وأسماء زعفان 30 سنة القبابات، وسعيد سالم 18 سنة من منطقة أبوعريضة، وأحمد مجدي عبدالله 33 سنة من الصف، وأحمد حسن شحاتة 40 سنة من القبابات، وعاطف سالم محمود 47 سنة نزلة عليان، وكامل إبراهيم محمد 30 سنة من الصف، ومصطفى حسن عرفة 30 سنة من الصف، وسجدة علي عطية 30 سنة من الجيزة، وشيماء سمير محمد 34 سنة من الجيزة، ومحمد حسين إبراهيم 34 سنة الجزيرة الشقراء بالصف، وحازم أحمد حسن 9 سنوات من القبابات، وسامية حنفي محمد 40 سنة من الصف، ومحمد سعيد حامد 32 سنة الجزيرة الشقراء، وأحمد مصطفى عرفة من الصف.

بينما وجه اللواء محمد نصر لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.