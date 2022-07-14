الخميس 14 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث تصادم أطفيح

حادث تصادم أطفيح
حادث تصادم أطفيح
ads

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص بقرية بين الحي والجمال بأطفيح.

تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والذى أمر بنقل المصابين والوفيات إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب، يفيد بوقوع حادث تصادم بمركز أطفيح ووجود وفيات ومصابين. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين وقوع الحادث بين الحي والجمال بمركز أطفيح ومصرع شخصين وهم: أحمد سالم كامل سن 35 سنة نجوع العرب، وأحمد عاطف سيد 16سنة شبرا وإصابة 19 آخرين.

تم نقل المصابين وهم أحمد سيد عويس 18 سنة الفهميين، وسالم عاطف سالم 21 سنة الصف، وزياد محمد محمد 18سنة شبرا، ومحمود عاطف سالم 30 سنة شبرا، ومحمد أحمد محمد 20 سنة، وأحمد مجدي عبدالله 33 سنة الصف، وأسماء زعفان 30 سنة القبابات، وسعيد سالم 18 سنة من منطقة أبوعريضة، وأحمد مجدي عبدالله 33 سنة من الصف، وأحمد حسن شحاتة 40 سنة من القبابات، وعاطف سالم محمود 47 سنة نزلة عليان، وكامل إبراهيم محمد 30 سنة من الصف، ومصطفى حسن عرفة 30 سنة من الصف، وسجدة علي عطية 30 سنة من الجيزة، وشيماء سمير محمد 34 سنة من الجيزة، ومحمد حسين إبراهيم 34 سنة الجزيرة الشقراء بالصف، وحازم أحمد حسن 9 سنوات من القبابات، وسامية حنفي محمد 40 سنة من الصف، ومحمد سعيد حامد 32 سنة الجزيرة الشقراء، وأحمد مصطفى عرفة من الصف.

بينما وجه اللواء محمد نصر لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

مقارنة أسعار البنزين القديمة والجديدة التى أعلنتها وزارة البترول

أسعار البنزين فى مصر اليوم الأربعاء 13- 7- 2022 بعد الزيادة الجديدة

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على سعر الغاز الطبيعي للسيارات

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعى

بايدن يهدد باستخدام القوة ضد إيران

محمد جلال عبدالقوى يعلن استجابة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعماله الوطنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

ماجد حبته

الجوع.. والغضب

مدحت بشاى

الإعلام.. وضمير الوطن

عبد الرحيم طايع

محمد جاد.. أحزان المشخصاتى العبقرى!

إبراهيم داود

إجازة مع الأستاذ

صور

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

الورد مفتح شوفوا شوفوا.. بيرقص ويدارى كسوفه

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار رحلة بايدن لإسرائيل: طائرة من 3 طوابق.. ويمكنها إطلاق صواريخ نووية

بايدن: إيران أقرب لامتلاك سلاح نووى.. وترامب أخطأ بالانسحاب من الاتفاق

الرئيس الأمريكى: اندماج إسرائيل في المنطقة يساهم فى حل القضية الفلسطينية