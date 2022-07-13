الأربعاء 13 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل غرق بمياه ترعة فى القليوبية

جثة
جثة
ads

لقى طفل مصرعه غرقاً بمياه ترعة بقرية نقباس دائرة مركز شرطة بنها وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها، بتلقى بلاغ من مستشفى بنها التعليمى باستقبال جثة المدعو محمد يوسف سعد، حيث لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة بقرية نقباس دائرة المركز. 

جرى نقل جثة المتوفي للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

مقارنة أسعار البنزين القديمة والجديدة التى أعلنتها وزارة البترول

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعى

أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 13- 7- 2022 بعد الزيادة الجديدة

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على سعر الغاز الطبيعي للسيارات

«شواطئ الموت» تبتلع غريقين جديدين فى الإسكندرية

السيطرة على حريق داخل مطعم بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

ماجد حبته

الجوع.. والغضب

مدحت بشاى

الإعلام.. وضمير الوطن

عبد الرحيم طايع

محمد جاد.. أحزان المشخصاتى العبقرى!

إبراهيم داود

إجازة مع الأستاذ

صور

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

الورد مفتح شوفوا شوفوا.. بيرقص ويدارى كسوفه

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار رحلة بايدن لإسرائيل: طائرة من 3 طوابق.. ويمكنها إطلاق صواريخ نووية

بايدن: إيران أقرب لامتلاك سلاح نووى.. وترامب أخطأ بالانسحاب من الاتفاق

الرئيس الأمريكى: اندماج إسرائيل في المنطقة يساهم فى حل القضية الفلسطينية