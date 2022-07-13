التصريح بدفن جثة طفل غرق بمياه ترعة فى القليوبية

لقى طفل مصرعه غرقاً بمياه ترعة بقرية نقباس دائرة مركز شرطة بنها وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها، بتلقى بلاغ من مستشفى بنها التعليمى باستقبال جثة المدعو محمد يوسف سعد، حيث لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة بقرية نقباس دائرة المركز.

جرى نقل جثة المتوفي للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.