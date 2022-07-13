الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق منزل بالعياط

حريق
حريق
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طلبت نيابة الجيزة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل منزل بقرية مها التابعة لمركز العياط بالجيزة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة الحريق بمساعدة الأهالي، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل بقرية مها التابعة لمركز شرطة العياط بالجيزة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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