الأربعاء 13 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: صرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا «أتوبيس ترعه السلام»

أيمن مختار
أيمن مختار
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كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة التدخل وتقديم أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس محمل بأطفال مكتب لتحفيظ القرآن في ترعة السلام.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية تم علي الفور تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي لتقوم ببحث الحالات والأسر للمتوفين والمصابين لتقديم المساعدات اللازمة.

وأشار إلى أنه جار حصر أعداد المتوفين والمصابين بالحادث، مضيفًا أن محافظ الدقهلية قرر صرف مساعدة مالية قدرها 8 آلاف جنيه لكل حالة وفاة وألفين جنيه لكل حالة إصابة، إضافة إلى تسجيل أسر الضحايا والمصابين ببرنامجى تكافل وكرامة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

كما وجه "مختار" بمتابعة حالة المصابين بالمستشفي وتقديم أوجه الرعاية لهم والمساعدات الممكنة لهم ولأسرهم.

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