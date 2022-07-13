الأربعاء 13 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 2 طن دواجن فاسدة داخل مطعم شهير بالقاهرة

دواجن
دواجن
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صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، 2 طن دواجن ولحوم فاسدة داخل مطعم وجبات جاهزة شهير بالقاهرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم الشهيرة بمحافظة القاهرة، بحوزته 2 طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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