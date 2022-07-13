مصرع طفلتين وإصابة 13 فى انقلاب أتوبيس بترعة السلام بالدقهلية

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب 13 آخرون، إثر سقوط ميني باص بترعة السلام في الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية بالقرب من قرية الإسكندرية الجديدة مركز الجمالية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق خلال عودة أطفال من حفظة القرآن الكريم لقرية ليسا الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الجمالية والمنزلة ودمياط المركزي لتلقي العلاج.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة الجمالية بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام والمارة بين محافظتي الدقهلية ودمياط ووجود مصابين.

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري وجرى الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية لموقع الحادث، وتحرك قوات الإنقاذ النهري لإنقاذ المواطنين.

وقال عدد من شهود العيان إن الباص كان يقل عددا من الأطفال حفظة القرآن الكريم وجرى نقل طفلتين متوفيتين “حنين حافظ محمود 11 سنة"، "ياسمين رفعت محمود 15 سنة”، إلى مستشفى الجمالية المركزي و13 مصابا آخرين كانوا داخل الميني باص إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ويجري الآن البحث عن باقي ركاب السيارة بواسطة رجال الإنقاذ النهرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.