مصرع وإصابة 12 شخصًا جراء تصادم 3 سيارات فى الصف

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون جراء تصادم ميكروباص وسيارتين ملاكى بطريق الجمال بمنطقة الصف بالجيزة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق في الصف، على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص بطريق الجمال وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.