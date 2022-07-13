الأربعاء 13 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثتين و6 مصابين فى سقوط «مينى باص» بترعة السلام

جثة
جثة
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، من انتشال جثتين و6 مصابين في حادث سقوط ميني باص بترعة السلام أثناء عودته من رأس البر، وذلك أمام قرية الإسكندرية الجديدة بالقرب من الكمين الفاصل بين محافظتي الدقهلية ودمياط.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا بالحادث تبين أن الميني باص كان في طريق عودته من رأس البر في طريقه لمدينة الجمالية وعند كمين قرية الإسكندرية الجديدة التابعة للجمالية وبسبب السرعة اختلت عجلة القيادة في يد السائق فسقط في ترعة السلام.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث وتمكنت من انتشال جثتين وتواصل قوات الإنقاذ جهودها لانتشال باقي الركاب.

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