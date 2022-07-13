مصادرة 33 طن سكر فاسد داخل مصنع بالجيزة

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة 33 طن سكر فاسد غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصه الطبيعية، ويشكل خطرًا على الصحة العامة داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحوزته 33 طن سكر بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية، ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.