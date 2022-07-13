ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص مع ملاكى بمدخل عرب مطير التابعة لمركز ومدينة الفتح بأسيوط.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بحادث تصادم 3 سيارات، وبالانتقال تبين صحة الواقعة وتصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكى، ونتج عن الحادث إصابة كل من أحمد م 7 سنوات بكدمات بالجسم، وعادل م 6 سنوات كدمات بالجسم، ومرفت م 6 سنوات كسر بالساعد الأيمن، ونسمة م 17 سنة كسر بالعمود الفقرى، ومها إ 37 سنة كسر بالذراع الأيمن ومصطفى أحمد 35 سنة كسر بالقدم الأيمن، وجميعهم من مركز الفتح، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى.

وتم سحب السيارات وإزالة العوائق من الطريق العام بمعرفة الشرطة، وتم تسيير حركة المرور وتم عمل المحضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة.