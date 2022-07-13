الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية في منطقة بدر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة "شاشة LCD - جهاز لاب توب" من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق"، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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