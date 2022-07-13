الرئيس السيسى: أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد التى تجلت فى مواقف عديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام بالغ كلمة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية.

وأضاف الرئيس في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتي أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «أؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد».