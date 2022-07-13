الأربعاء 13 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستدعى مجرى تحريات واقعة اتهام عاطل بحيازة سلاح نارى للتشاجر بالسلام

عاطل
عاطل
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أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، استدعاء مجري تحريات واقعة اتهام عاطل بحيازة سلاح ناري وطلقات للتشاجر مع آخر لسماع أقواله.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية عن أن السلاح سليم ومعد للاستخدام وطلقات كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، مما تستخدم على الأسلحة النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بحيازة سلاح ناري بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم.

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