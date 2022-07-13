الأربعاء 13 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: لم نحرك سعر السولار منذ 30 شهرًا مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن

مدبولي
مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقًا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم  تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيًا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحًا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرًا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعى.

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وائل لطفي

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