إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ببنى سويف

رفعت سيارات المرور آثار حادث تصادم الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة بني سويف والذي أسفر عن إصابة أسرة كاملة.

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أسفرت عن إصابة "جرجس.ن.م"، 41 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجته "تريزا.م.ش"، بجروح وسحجات بالجسم، ونجله "شنودة"، 8 أعوام، جرح قطعي بالقدم اليمنى، ونجلته "مريم"، 10 أعوام، جروح وسحجات بالجسم.

انتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.