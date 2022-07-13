مصرع شاب غرقًا بشاطئ الأبيض في مطروح

نقلت سيارة الإسعاف جثة شاب غرق بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان شاب لقى مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالسباحة وتعرضه للغرق بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارًا بتعرض شاب للغرق بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

واستقبلت مستشفى مطروح العام، جثة هامدة باسم محمد سيد عبدالحميد 20 عابدين القاهرة مصاب بأعراض ما بعد الغرق.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.