الأربعاء 13 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب غرقًا بشاطئ الأبيض في مطروح

غريق
غريق
ads

نقلت سيارة الإسعاف جثة شاب غرق بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان شاب لقى مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالسباحة وتعرضه للغرق بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارًا بتعرض  شاب للغرق بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

واستقبلت مستشفى مطروح العام، جثة هامدة باسم محمد سيد عبدالحميد 20 عابدين القاهرة مصاب بأعراض ما بعد الغرق.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على سعر الغاز الطبيعي للسيارات

تفاصيل «أجرة الركوب» الجديدة بالإسكندرية

العنب الأحمر بـ 12 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

المفوضية الأوروبية تقر إرشادات جديدة بشأن عبور البضائع من روسيا

أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 13- 7- 2022 بعد الزيادة الجديدة

الحرائق تغزو أشهر غابات وحدائق كاليفورنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الإعلام.. وضمير الوطن

عبد الرحيم طايع

محمد جاد.. أحزان المشخصاتى العبقرى!

إبراهيم داود

إجازة مع الأستاذ

ماجد حبته

المتاجرون بخراب سريلانكا

جمال رشدي

صراع التماسيح والأسماك فى بحيرة ناصر

حسين دعسة

«بايدن» فى المنطقة.. «بوتين» يتتبع الأثر!

د. القس صفوت البياضى

«مصر» فخر لنا

جلال حمام

حكاية كارفالو والشاطر حمور

صور

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

الورد مفتح شوفوا شوفوا.. بيرقص ويدارى كسوفه

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأمريكي يغنى لمذيعة إسرائيلية احتفالًا بعيد ميلادها (فيديو)

الرئيس الأمريكى لـ«نتنياهو»: تعلم أنى أحبك (فيديو)

كيف استقبلت إسرائيل «بايدن» فى زيارته الأولى؟ (صور)