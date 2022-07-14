مع دخول الصيف.. أعراض ضربة الشمس وكيفية علاجها

مع دخول فصل الصيف، يعاني الكثير من أعراض ضربات الشمس نتيجة التعرض للحرارة المرتفعة لمدة طويلة، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة وعلاجها بشكل مباشر وسريع.

ووفقًا لموقع «health» الطبي، يصبح الأمر أكثر خطورة عندما تصل درجة حرارة جسمك إلى ما بين 38 و40 درجة مئوية، وهناك العديد من الأعراض التي يجب البحث عنها.

ما هي أعراض ضربة الشمس؟

هناك العديد من علامات الإصابة بضربة الشمس التي يجب الانتباه إليها، بما في ذلك ما يلي:

- صداع الرأس.

- الدوخة والارتباك.

- فقدان الشهية والشعور بالغثيان.

- التعرق المفرط وشحوب الجلد ورطوبته.

- قلة التعرق بالرغم من الحر.

- تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة.

- سرعة التنفس أو النبض.

- العطش الشديد.

وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وهي:

- تناول الكثير من السوائل الباردة، خاصة عند ممارسة الرياضة، وعلى الرغم من تناول البعض المشروبات الغازية والعصائر ، إلا أن الماء هو أفضل شيء لضمان حصولك على رطوبة جيدة.

- يجب أن تأخذ حمامًا باردًا لخفض درجة حرارة جسمك عندما تبدأ في الشعور بالحرارة الشديدة.

- يُنصح بارتداء الملابس القطنية أو الكتانية ذات الألوان الفاتحة لأنها تسمح بمرور الهواء ولن تحبس الحرارة على جسمك.

- الجزء الأكثر سخونة في اليوم هو منتصف النهار، لذا حاول تجنب الشمس بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.

- تحدث ضربة الشمس في الغالب بسبب ارتفاع درجات الحرارة الخارجية ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بسبب المجهود البدني.

- يمكن أن تكون ممارسة الرياضة في موجات الحرارة أو الرطوبة العالية أو تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول أو الكحول من عوامل الخطر.

- يمكن لأمراض القلب واضطرابات الجلد أيضًا أن تزيد من فرص الإصابة بضربة الشمس، لذا تأكد من اتخاذ الاحتياطات والاستمتاع بالشمس بمسؤولية.

كيف تعالج ضربة الشمس؟

- إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يعاني من الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس، اصطحبه على الفور إلى مكان بارد.

- امنحهم الكثير من السوائل - يُنصح باستخدام الماء، ولكن لا بأس أيضًا في ممارسة الرياضة أو مشروبات معالجة الجفاف.

- اجعلهم يستلقون ويرفعون أقدامهم قليلاً.

- قم بتبريد بشرتهم عن طريق رشها أو دهنها بالماء البارد ومروحة وعمل كمادات باردة حول الإبطين أو الرقبة أيضًا.

وإذا كان المريض يعاني من ضربة شمس، يشعر بالحرارة والجفاف، لا يتعرق على الرغم من ارتفاع درجة حرارته، ترتفع درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية أو أعلى، يعاني من سرعة أو ضيق في التنفس، وقد يفقد وعيه.