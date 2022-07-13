متزوجة منذ يومين.. العثور على عروس متوفية داخل غرفة نومها بالأقصر

عثرت مباحث الأقصر، اليوم الأربعاء، على عروس متوفية في غرفة نومها وبجسدها آثار كدمات وجروح.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بعثور رجال المباحث بمركز شرطة طيبة شمال المحافظة، على جثمان "زهراء.ع.ع" 24 سنة، عروس متزوجة من يومين، مقيمة بقرية حجازة التابعة لمحافظة قنا، وبها آثار تعدي وكدمات وجروح فى جسدها، كما يوجد إحمرار حول رقبتها يشير لتعرضها للشنق.

ونقل جثمان الفتاة لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما كلف مدير أمن الأقصر رجال المباحث بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب وراء وفاة العروس