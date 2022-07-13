غرق شاب فى ترعة فرع رشيد بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بفرع رشيد المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة "محمود و" 22 عاما لقى مصرعه غرقا بفرع رشيد المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.