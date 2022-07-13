الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم عند نفس الحدود السعرية التي سجلها الخميس الماضي – آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى 2022، وسط توقعات بارتفاعات جديدة في سعر الدولار عقب عودة البنوك للعمل الأحد المقبل، مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها العالم كله بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، خلال مستهل تداولات الأربعاء نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها طوال الأسبوع الجاري التي توقفت فيها جميع البنوك عن العمل بعد قرارات البنك المركزي المصري بمد إجازة عيد الأضحى المبارك لتستمر طوال الأسبوع الجاري على أن يعودوا للعمل بداية الأسبوع المقبل.

سعر الدولار اليوم 

*بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

*وصل سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

*بلغ سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.74 جنيه مصري للشراء، 18.79 جنيه مصري للبيع.

*وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 18.83 جنيه مصري  للشراء، و18.89 جنيه مصري  للبيع.

*وصل سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبي الإسلامي 18.8600 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 18.9100 جنيه.

*وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 18.84 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.91جنيه مصري .

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*وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 18.85 جنيه مصري  للشراء، و18.91 جنيه مصري  للبيع.

*وصل سعر الدولار في بنك «إتش إس بي سي» إلى 18.81 جنيه مصري  للشراء وعند البيع وصل إلى 18.91 جنيه مصري .

*وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

*وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.79 جنيه مصري  للشراء، و18.89 جنيه مصري  للبيع.

*وصل سعر الدولار  في بنك الأهلي المتحد نحو 18.85 جنيه مصري للشراء، 18.91 جنيه مصري  للبيع.

*بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 18.83 جنيه مصري  للشراء، و18.91 جنيه مصري  للبيع.

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وائل لطفي

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