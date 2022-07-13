الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حادث مأساوى لأب وأبنائه الثلاثة فى انقلاب سيارة بالشرقية

حادث
حادث
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أصيب أب وأبناؤه الثلاثة بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها طريق بلببس- العبور، بحافظة الشرقية.

البداية، بتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بلبيس- العبور، ما أسفر عن إصابة كل من "محمد ا م م" 50 عاما وأبنائه" زياد" 18عاما و"محمود" 14عاما و"عمرو" 23 عاما مقيمين بالجيزة، بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات.

تم نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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