الأربعاء 13 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سلاح فى القناطر الخيرية

عصابة سلاح
عصابة سلاح
ads

أمرت النيابة العامة في القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لممارستهم نشاطاً إجرامياً بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كل من "ي ف م" 45 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"م ي ف"، 20 سنة، عاطل، و"م ن ح"، 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات وبحوزتهم "1200 جرام من مخدر الحشيش، و70 جرام هيروين و171 قرصًا مخدرًا و2 سلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالى وهواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. ارتفاعات جديدة في عيار 21

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس والتاكسي في القاهرة

«مصر للطيران» تسير 8 رحلات من جدة والمدينة لإعادة 1755 حاجًا

الإدعاء الفرنسي يتهم طارق رمضان حفيد البنا باغتصاب أربع سيدات

بعد تراجعات أمس.. تعرف على سعر اليورو اليوم في مصر

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين يوميًا إلى مطار هيثرو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الإعلام.. وضمير الوطن

عبد الرحيم طايع

محمد جاد.. أحزان المشخصاتى العبقرى!

إبراهيم داود

إجازة مع الأستاذ

ماجد حبته

المتاجرون بخراب سريلانكا

جمال رشدي

صراع التماسيح والأسماك فى بحيرة ناصر

حسين دعسة

«بايدن» فى المنطقة.. «بوتين» يتتبع الأثر!

د. القس صفوت البياضى

«مصر» فخر لنا

جلال حمام

حكاية كارفالو والشاطر حمور

صور

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

الورد مفتح شوفوا شوفوا.. بيرقص ويدارى كسوفه

محطة تل أبيب

المزيد

قبل وصول بايدن.. إعلان مشترك لتعاون استراتيجي جديد بين إسرائيل وأمريكا

يختتمها بالتوجه للسعودية.. جدول أعمال زيارة بايدن إلى إسرائيل (صور)

يقيم فى فندق جمع السادات وبيجن... تفاصيل إقامة بايدن فى إسرائيل