حبس عصابة سلاح فى القناطر الخيرية

أمرت النيابة العامة في القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لممارستهم نشاطاً إجرامياً بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كل من "ي ف م" 45 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"م ي ف"، 20 سنة، عاطل، و"م ن ح"، 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات وبحوزتهم "1200 جرام من مخدر الحشيش، و70 جرام هيروين و171 قرصًا مخدرًا و2 سلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالى وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.