الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

18 يوليو.. بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف النيابة الإدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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أعلنت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات حلوان وعين شمس والقاهرة، وذلك يوم الإثنين، 18 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحا؛ وذلك في مقر النيابة الإدارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت هيئة النيابة، في بيان، إلى أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة يتم من خلال إدخال كل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :-

- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
- ضرورة  إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- التأكيد علي حضور الاختبار دون التليفون المحمول.
- التأكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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