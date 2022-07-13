ماذا قال المستشار المتهم بإنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال في التحقيقات؟ (فيديو)

اعترافات صادمة أدلى بها المستشار أيمن حجاج، بمجلس الدولة المرفوع عنه الحصانة في قضية إنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال في التحقيقات؛ للتعرف عليها يُرجى مُشاهدة الفيديو.

أقامت النيابة العامة دليلها على اتهام أيمن حجاج العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي صاحب شركة بقتل المجنيَّ عليها شيماء جمال– زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار، من خلال شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

يأتي هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

